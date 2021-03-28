Hakkari'de bir ton eroin üretimine yetecek miktarda asetik anhidrit ele geçirildi
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Hakkari'de bir ton eroin üretimine yetecek miktarda asetik anhidrit ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Hakkari'de bir ton eroin üretimine yetecek miktarda asetik anhidrit ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hakkari'de bir ton eroin üretimine yetecek 2 bin litre asetik anhidrit ele geçirildiğini bildirdi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hakkari'de bir ton eroin üretimine yetecek 2 bin litre asetik anhidrit ele geçirildiğini bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Hakkari Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede başarılı bir operasyona imza attı.

Operasyonda, çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada bir ton eroin üretimine yetecek 2 bin litre asetik anhidrit ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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