Hakkari'de Bir Terörist Teslim Oldu

Hakkari'de, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünün faaliyet gösterdiği kırsal alandan kaçan bir erkek örgüt mensubunun teslim olduğu belirtildi.



Açıklamada, Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Tekeli Taburu'ndaki görevlilere silahsız ve teçhizatsız teslim olan teröristle ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.