Hakkari'de bir terörist teslim oldu

02.09.2019 18:30

Hakkari'de PKK'lı terörist, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, jandarma ekiplerince ikna edilen PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Kaynak: AA