Hakkari'de bir düzensiz göçmen donarak öldü

02.02.2020 23:22 | Son Güncelleme: 02.02.2020 23:22

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 4 düzensiz göçmenden birinin donarak öldüğü belirlendi. Soğuktan etkilenen diğer 3 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hacıbey Çayı yakındaki bir ahırda 4 kişinin bulunduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede 4 kişiden birinin donarak hayatını kaybettiği, üç kişinin de soğuktan etkilendiği belirlendi.

Söz konusu kişilerin Bangladeş uyruklu oldukları ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edildi.

Donma tehlikesi geçiren 3 düzensiz göçmen, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA