Hakkari'de bir asker şehit oldu
Hakkari'de bir asker şehit olduHAKKARİ - Hakkari'nin Doğanlı mezrasında çıkan çatışmada yaralanan asker şehit oldu.
Hakkari'de bir asker şehit oldu
HAKKARİ - Hakkari'nin Doğanlı mezrasında çıkan çatışmada yaralanan asker şehit oldu.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "28.06.2019 günü İlimiz Merkez Doğanlı Mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan kahraman Jandarma Personelimiz kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.
Kaynak: İHA
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