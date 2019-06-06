Hakkari'de bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığından, Hakkari bölgesinde bir askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından, Hakkari bölgesinde bir askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı duyuruldu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde 5 Haziran'da bir askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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