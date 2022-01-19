Hakkari'de bir araçta 39 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı - Haberler
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Hakkari'de bir araçta 39 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Hakkari'de bir araçta 39 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı
AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın marşpiyel kısmına gizlenmiş 39 kilogram eroin ele geçirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın marşpiyel kısmına gizlenmiş 39 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçede bir araçta arama yapan ekipler, marşpiyel kısmına gizlenmiş 39 kilogram eroin ele geçirdi.

Sürücü gözaltına alındı.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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