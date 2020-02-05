Hakkari'de bir araçta 100 av tüfeği ele geçirildi
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Hakkari'de bir araçta 100 av tüfeği ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 100 av tüfeği ele geçirildi.

05.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:46
Hakkari'de bir araçta 100 av tüfeği ele geçirildi

'nin ilçesinde bir araçta 100 av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda önceki gün Yüksekova ilçesi Duranlar mezrasında yol kenarında terk edilmiş araçta yapılan aramada 100 av tüfeği bulundu.

Kaynak: AA
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