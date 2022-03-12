Hakkari'de bir aracın lastiklerinde 2 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler

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Hakkari'de bir aracın lastiklerinde 2 kilogram eroin ele geçirildi

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de bir aracın lastiklerinde 2 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın lastiklerine gizlenmiş 2 kilogram eroin bulundu.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın lastiklerine gizlenmiş 2 kilogram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçede Yeni Köprü Jandarma Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada, arka lastiklerin içine gizlenmiş 4 pakette 2 kilogram eroin ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından sürücü gözaltına alındı.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

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