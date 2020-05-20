Hakkari'de binbir çeşit çiçekten bal üretimi başladı
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Hakkari'de binbir çeşit çiçekten bal üretimi başladı

Zengin bitki örtüsü ile öne çıkan Hakkari'de arıcılar, organik bal üretmek için verimli yayla ve dağlık alanlarda konaklama sezonunu açtı.

Hakkari'de binbir çeşit çiçekten bal üretimi başladı
20.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:16

Zengin bitki örtüsü ile öne çıkan Hakkari'de arıcılar, organik bal üretmek için verimli yayla ve dağlık alanlarda konaklama sezonunu açtı.

Arı yetiştiriciliğinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteği ile her geçen yıl daha da geliştiği kentlerden Hakkari'de, arıcılar zorlu geçen kış şartlarının ardından kovanlarını yayla ve yüksek kesimlere götürmeye başladı.

Arı kovanlarını bitki örtüsünün zengin olduğu, doğal su kaynaklarının bolca bulunduğu yayla ve dağlık alanlara bırakan üreticiler, organik bal için kolları sıvadı.

Binbir çeşit çiçek ve endemik türlerin lezzetini taşıyan organik bal için zamanlarının büyük kısımını geçirdikleri yaylada, arılarına özenle bakan çiftçiler, yağışların fazla olması nedeniyle üretimde yüksek rekolte bekliyor.

"Zengin bitki örtüsü arıcıları cezbediyor"

Hakkari Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fazıl Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıcılığın, sağlanan desteklerle bölgede her geçen yıl daha da arttığını söyledi.

Kış mevsiminde, gezgin arıcıların kovanlarını daha sıcak illere götürdüklerini, havaların ısınmasıyla da tekrar memleketlerine döndüklerini analatan Durmuş, şunları kaydetti:

"Kent merkezi ve tüm ilçelerimizde arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımız var. Özellikle Şemdinli ve Çukurca ilçesi, ılıman iklimiyle kış mevsimi boyunca arıcılara ev sahipliği yapıyor. Bölgenin kendine has zengin bitki örtüsü var. Bu da arıcıları cezbediyor. Bölgemizdeki arıcıların bal mesaisi bu yıl da başladı. Arıcıların yoğun çaba sonucu ürettiği bal ve polen, arı sütü, arı zehri ve propolis ülke ekonomisine katkı sağlıyor."

Arıcı Vahid Akdoğan da bal üretimi için sıcak bölgeleri seçtiklerini söyledi.

Hava sıcaklığının arıcılığı çok etkilediğini belirten Akdoğan, "Şu an arıların ilkbahar bakımını yapıyoruz. Onların güçlenmesini sağlıyoruz, bölme işlemlerini yapıyoruz. Sayısal olarak arıları çoğaltıyoruz. Arının oğul verme süreci de burada oluyor. Buranın, çevredeki yerleşim yerlerine göre havası daha sıcak. Buralarda binbir çeşit çiçek var. Balımızı oradan alıyoruz. Elde ettiğimiz bal katkısız ve organiktir." diye konuştu.

Üretici Mirali Seyitoğlu ise bölgenin bitki çeşitliliği açısından zengin potansiyeli olduğunu dile getirerek, "İnşallah bu sene güzel bir verim bekliyoruz. Burada mükemmel bal elde ediyoruz. Bulunduğumuz bölgede 50'ye yakın arıcı var." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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