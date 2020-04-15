Hakkari'de bin fidan toprakla buluştu
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Zap bölgesi, Hakkari, Güncel

Hakkari'de bin fidan toprakla buluştu

Hakkari'de bin fidan toprakla buluştuHAKKARİ İl Özel İdaresi ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle eski çöplük mevkisine bin adet akasya ve çam fidanı, dikildi.

15.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:46
Hakkari'de bin fidan toprakla buluştu

Hakkari'de bin fidan toprakla buluştu

HAKKARİ İl Özel İdaresi ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle eski çöplük mevkisine bin adet akasya ve çam fidanı, dikildi.

Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri Projesi kapsamında, 30 bin metrekare alan üzerinde vatandaşların eğlenip vakit geçirebileceği dinlenme yerleri, çocuk parkları, bahçeler, restoran ve kafelerin yapılacağı alanda yeşillendirme çalışmaları başladı. İl Özel İdaresi ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde, kent girişinde bulunan eski çöplük mevkisine bin adet akasya ve çam fidesi dikildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk da korucu ve muhtarlarla birlikte fidan dikti.

Gördüğü iller arasındaki en az ağaçlı yerler arasında Hakkari'nin bulunduğunu belirten Duruk, "Dolayısıyla bu eksikliği giderme adına ilk etapta bugün bin fidanı toprakla buluşturduk. Hem ilimizi ormanlaştırma adına hareket hem de bizim şu mevkide Hakkari'ye yeni bir sosyal alan oluşturma adına yaptığımız bir projedir. Zaten bu çalışmamız projemizin devamıdır. Seyir terası, kır düğün salonu, çay bahçesi, ormanlık bölge ve Zap suyu kenarına da rekreasyon alanı olacak. Projenin sonunda bölge dinlenme ve piknik alanı olacak. İnanıyorum ki sadece 5 sene sonra burası cennetten bir köşe olacak. Hakkarililer adına şimdiden hayırlı olsun. İnşallah yeni projelerde yine bir araya geleceğiz? diye konuştu.

Hakkari'de bin fidan toprakla buluştu

Kaynak: DHA

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