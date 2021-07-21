Hakkari'de bin aileye kurban eti dağıtıldı
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Hakkari'de bin aileye kurban eti dağıtıldı

Hakkari'de bin aileye kurban eti dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Hakkari'de bin aileye kurban eti dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Hakkari'de bin aileye kurban eti dağıttı.

Hayır sahiplerinin yaptığı 161 hisse kurbanın kesimi, İl Müftülüğü heyetinin gözetiminde Pehlivan Mahallesi'ndeki mezbahada yapıldı.

Kesildikten sonra poşetlere konulan kurban etleri, müftülük personeli tarafından ihtiyaç sahibi bin aileye teslim edildi.

İl Müftü Vekili Mikail Polat, AA muhabirine, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu çerçevesinde kente bağışı yapılan kurbanları keserek belirlenen ailelerin kapısına giderek teslim ettiklerini söyledi.

Kent merkezi ve ilçelerde 700 civarında kurbanın kesildiğini belirten Polat, şunları kaydetti:

"Bağışçıların sayesinde ihtiyaç sahiplerine bu etleri gönderiyoruz. Allah kurbanlarını kabul etsin. İl merkezinde ekibimizle beraber 161 kurbanı kestik. Bu kurbanları parçalamak suretiyle poşetliyoruz ve önceden belirlediğimiz ihtiyaç sahiplerine görevlilerimiz vasıtasıyla ulaştırıyoruz. Güzel bir organizasyon, güzel bir ibadet. Organizasyonda emeği geçen personel ve bağışçılara teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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