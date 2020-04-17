Hakkari'de BİLSEM'de üretilen siperlikler Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Eğitim Merkezince, yeni tip koronavirüsle (kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında üretilen yüz koruyucu siperlikler Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Eğitim Merkezince, yeni tip koronavirüsle (kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında üretilen yüz koruyucu siperlikler Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli eğitim camiası olarak koronavirüsle mücadele çalışmalarına destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un talimatı üzerine Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı koordinesinde Bilim ve Sanat Merkezinde yüz koruyucu siperlik üretimi yaptıklarını belirten Gür, şunları aktardı:

"Bu hafta Polis Haftası olduğu için ürettiğimiz siperlikleri İl Emniyet Müdürlüğüne teslim ettik. Hakkari Bilim ve Sanat Merkezimizde aralıksız üretim devam ediyor. Siperlik üretiminde emek veren Hakkari BİLSEM yönetici ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Virüsle mücadele çalışmalarına Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak üreterek katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA