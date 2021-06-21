Hakkari'de belediye personeline Kovid-19 aşısı yapıldı
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Hakkari'de belediye personeline Kovid-19 aşısı yapıldı

Hakkari'de belediye personeline Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'de belediye çalışanlarına mobil ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Hakkari'de belediye çalışanlarına mobil ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen sağlık ekibi, belediye hizmet binasına gelerek gerekli hazırlıkları yaptı.

Hizmet binasında aşı yaptırmak isteyen personellerin işlemlerini tamamlayan ekipler, daha sonra birinci doz aşılarını yaptırdı.

Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, sağlık ekiplerine ve aşı olan personele teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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