Hakkari'de belediye personeli ve muhtarlara afet eğitimi verildi
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Hakkari'de belediye personeli ve muhtarlara afet eğitimi verildi

09.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:26
Hakkari'de belediye personeli ve muhtarlara afet eğitimi verildi

Hakkari Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Yüksekova ilçesinde belediye personeli ve muhtarlara yönelik afet eğitimi verildi.

Hakkari Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Yüksekova ilçesinde belediye personeli ve muhtarlara yönelik afet eğitimi verildi.

Hakkari AFAD Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından eğitim programlarına devam ediyor.

Yüksekova ilçesinde düzenlenen programlarda AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz ve kurum personeli, belediye çalışanları ile muhtarlara deprem, sel, heyelan, çığ, hak sahipliği, gönüllülük ve diğer konularda bilgi verdi.

Karadeniz ve personeller, Türkiye'de sıkça görülen afetlerin öncesi ve sonrasında yapılacak doğru davranış şekilleri ve muhtarların sorumlulukları hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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