Hakkari'de bedensel engelli genç kıza tekerlekli sandalye yardımı Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, bedensel engelli Edanur Taş'a akülü tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, bedensel engelli Edanur Taş'a akülü tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Aydoğdu, yaptığı açıklamada, Şemdinli'ye bağlı Alan köyünde yaşayan bedensel engelli Edanur Taş'a akülü tekerlekli sandalye hediye ettiklerini belirtti.

Özel gereksinimli çocukların yanında olmak, gezip eğlenmelerini, mutlu olmalarını sağlamak için desteklerinin devam edeceğini ifade eden Aydoğdu, "Edanur kardeşimizin yüzündeki mutluluğu görmek bizi de mutlu etti. Hayır duasını aldık. Her zaman onlara hizmet edeceğiz ve destek vereceğiz. Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği olarak ilimizdeki bütün engelli ailelerimize ulaşmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Taş'ın ailesi ise kendilerini yalnız bırakmayan Aydoğdu'ya desteğinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA