Hakkari'de bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
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Hakkari'de bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

05.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:26
Hakkari'de bazı alanlar

Hakkari merkezi ile Çukurca, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçelerindeki bazı alanlar 15 Ocak'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Hakkari merkezi ile Çukurca, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçelerindeki bazı alanlar 15 Ocak'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği bildirildi.

Vatandaşların terör saldırıları nedeniyle ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 5 bölgenin 1 Ocak saat 00.00'dan 14 Ocak saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, "özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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