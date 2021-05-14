Hakkari'de bayram sessizliği
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Hakkari'de bayram sessizliği

Hakkari'de bayram sessizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'de Ramazan Bayramı'nın ikinci günü de sokaklar ve caddeler bomboş kaldı.

Hakkari'de Ramazan Bayramı'nın ikinci günü de sokaklar ve caddeler bomboş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramı'nı da kapsamasıyla kentin birçok noktasında sessizlik yaşanıyor. Cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf bulunanlar dışında kimsenin çıkmadığı kentte, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise değişik noktalarda görev alarak uygulama yapıyor. - HAKKARİ

Hakkari'de bayram sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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