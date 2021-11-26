HAKKARİ (AA) - Hakkari'de "bağımlılıkla mücadele seferberliği" semineri düzenlendi.

Valilik konferans salonundaki seminerde konuşan Denetimli Serbestlik Müdürü Zeynep Cengiz, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulduğunu ifade etti.

Kurum personeli ve yükümlülere yönelik seminer düzenlediklerini belirten Cengiz, üniversiteler, İl Sağlık Müdürlükleri, alanında uzman meslek elemanları, AMATEM, ÇEMATEN, psikiyatri uzmanları ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Seminerde, sosyal çalışmacı Ömer Tekin de sunum yaptı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri

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