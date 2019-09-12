Hakkari'de "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"

12.09.2019 19:49

Hakkari'de 2019 yılının üçüncü "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı başkanlığında yapılan toplantıda, uyuşturucuyla mücadele konusundaki çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Gölbaşı, uyuşturucunun, insanlık için büyük tehlike oluşturduğunu söyledi.

Uyuşturucu ile mücadelede jandarma ve emniyet birimlerinin kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Gölbaşı, "Bu mücadalede sadece kolluk birimlerinin değil ailenin, bireyin, eğitimin, bütün kurum ve kuruluşları aynı zamanda sivil toplum kurumlarının çok büyük katkısına ihtiyaç vardır. " diye konuştu.

İlgili kurumlar, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında, slayt gösterisi eşliğinde katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: AA