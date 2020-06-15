Hakkari'de ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı
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Hakkari'de ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplamaya giden kişi, ayının saldırısı sonucu yaralandı.

Hakkari'de ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı
15.06.2020 00:25 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:46

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplamaya giden kişi, ayının saldırısı sonucu yaralandı.

İlçeye 25 kilometre mesafedeki Kadıköy'e bağlı Küçükdere mezrasında pancar toplamaya giden İsmet Yıldırım, aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.

Ayının darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralanan Yıldırım, bir süre ayıdan kurtulabilmek için mücadele etti.

Ayının bölgeden uzaklaşmasının ardından İsmet Yıldırım'ı fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ambulansın köydeki kötü arazi şartlarından dolayı ilerleyememesi nedeniyle Yıldırım, sedye ile alınarak köylülerin yardımıyla 6 saatlik çalışmayla ambulansa ulaştırıldı.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan İsmet Yıldırım, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastahane önüne gelen Yıldırım'ın yakını Firoz Açıkel, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsmet Yıldırım'ın ayı saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını söyledi.

Olayı öğrendikten sonra hemen olayın yaşandığı bölgeye gittiklerini belirten Açıkel, "Yaralıyı ancak 6 saatte ambulansa yetiştirebildik. Şimdi hastaneye getirdik. Şükürler olsun, durumu iyi." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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