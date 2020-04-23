Hakkari'de ayı, ahırdaki 20 koyunu telef etti Hakkari'de ayının damını kazarak girdiği ahırdaki 20 koyunu telef ettiği ileri sürüldü.

Hakkari'de ayının damını kazarak girdiği ahırdaki 20 koyunu telef ettiği ileri sürüldü.

Merkeze bağlı Çaltıkoru köyünde besici Abdurrahman Çiftçi, aynı bölgede ikinci defa koyunların ayının saldırısına uğradığını söyledi.

Aynın geçen gün de Kaymaklı köyündeki bir ahıra girdiğini belirten Çiftçi, "Ayı bu defa da benim ahırıma damdan girip 20 koyunumu telef etti. 10 tane de koyun ve keçim yaralanmış. Sabah olayı ahıra geldiğimde fark ettim. Hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Zararımın karşılanmasını istiyorum." dedi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köye giderek ahırda inceleme yaptı.

Kaynak: AA