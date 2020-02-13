Hakkari'de aydınlatma direklerine lale figürlü ışık takıldı

13.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:02

Hakkari Belediyesince kent merkezindeki 71 aydınlatma direğine lale motifli led ışık takıldı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye, "2020-2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Programı" kapsamında kentin alt ve üst yapısı ile sosyal belediyecilik çalışmalarına ağırlık veriyor.

Bu çerçevede şehrin daha güzel görünüme kavuşması için çalışma yürüten belediye, Tekser Mahallesi'nden Medeni Sancar kavşağına kadar olan aydınlatma direklerine led ışık taktı.

Çalışmaları inceleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, 2020-2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Programı kapsamında birçok proje gerçekleştirecekleri söyledi.

Kaynak: AA