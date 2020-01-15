Hakkari'de ayağına "İran 2018" yazılı halka takılmış güvercin bulundu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ayağına "İran 2018" yazılı yeşil halka takılan posta güvercini bulundu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ayağına "İran 2018" yazılı yeşil halka takılan posta güvercini bulundu.
İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Köprücük köyünde yaşayan Cahit Bilin, bir süre önce çiftliğinin önünde bitkin haldeki güvercini buldu.
Evine götürerek beslediği güvercinin ayağında "İran 2018" yazılı yeşil renkli halka olduğunu fark eden Bilin, kuşun İran'dan geldiğini tahmin ettiklerini söyledi.
Bilin, evin maskotu haline gelen güvercini beslemeye devam edeceklerini vurguladı.