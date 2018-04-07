Hakkari'de Avukatlar Günü Kutlandı

Hakkari Baro Başkanlığı 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir program düzenlendi. Sanatçı Cevdet Bağca'nın da sahne aldığı programda avukatlar gönüllerince eğlendi.

Merzan Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda düzenlenen programa, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Trabzon Milletvekili Av. Ayşe Sula Köseoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, avukatlar ve çok sayıda davetli katıldı. Avukatlar günü nedeniyle düzenlenen programda kısa bir açıklama yapan Hakkari Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya, düzenledikleri programa katılarak kendilerini yalnız bırakmayan bütün davetlilere teşekkür etti. Kaya'dan sonra söz alan AK Parti Trabzon Milletvekili Av. Ayşe Sula Köseoğlu da bütün avukatların avukatlar gününü kutladı. Programda bir konuşma yapan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik bir sosyal hukuk devleti olduğunu, bu şartların oluşmasında bağımsız yargının ve avukatlık müessesinin önemine dikkat çekti. "Yargı düzeninin sağlıklı işlemesi, vatandaşın güvenebileceği, kamu vicdanının yakışabileceği bir ortam oluşabilmesi için nitelikli tarafsız hakim ve savcıların yanı sıra avukatlara çok büyük görevler düşüyor" diyen Vali Toprak, bireysel hakların korunması ve kutsal olan savunma hakkının yerine getirilmesinde vicdanının sesini dinleyen mesleğini her zaman göz önünde bulunduran avukatlara ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Hakkari Baro Başkanı Avukat Zeydin Kaya'nın hem kamu otoritesi hem mahkemeler hem de vatandaşlar ile sağlıklı ilişki kurduğunu ifade eden Vali Toprak, Kaya'ya teşekkür ederek bütün, avukatların 5 Nisan avukatlar gününü kutladı.

Vali Toprak ve beraberindekilerin ayrılmasının ardından program Sanatçı Cevet Bağca'nın sahne alması ile devam etti. Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde halay çeken avukatlar gönüllerince eğlendiler. - HAKKARİ