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Hakkari'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

Hakkari'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Hakkari'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Hakkari Belediyesince düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Medeni Sancar Caddesi'nde bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'ın da katıldığı etkinlikte katılımcılar, öğretmenevi ek binasının önüne kadar pedal çevirdi.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hakkari'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği - Haberler
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