Hakkari'de, AVM ve toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' temizliği
Hakkari'de, AVM ve toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' temizliğiHAKKARİ'de, alışveriş merkezleri ile toplu taşıma araçlarında, koronavirüse karşı önlemler kapsamında, dezenfekte çalışması yapıldı.
16.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:49
Hakkari'de, AVM ve toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' temizliği
HAKKARİ'de, alışveriş merkezleri ile toplu taşıma araçlarında, koronavirüse karşı önlemler kapsamında, dezenfekte çalışması yapıldı.
Hakkari Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri artılırken, kentte bulunan alışveriş merkezleri ve çarşılar ile toplu taşıma araçları, dezenfekte edildi. Zabıta ekiplerinin dezenfekte çalışmasına, Hakkari Şöförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan da eşlik etti. Belediyeye çalışmalarından dolayı teşekkür eden Arslan, "Dezenfekte çalışmaları dışında diğer uyarılarımızı da yapıyoruz" dedi.
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Kaynak: DHA
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