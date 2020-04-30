Hakkari'de "Askıda ekmek var" kampanyası

Hakkari Gençlik ve Engeliler Derneği, ramazan ayı dolayısıyla "Askıda ekmek var" kampanyası başlattı.

Hakkari Gençlik ve Engeliler Derneği, ramazan ayı dolayısıyla "Askıda ekmek var" kampanyası başlattı.

Hakkari Gençlik ve Engeliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, günde 150 kişinin "Askıda ekmek var' kampanyasından faydalandığını belirtti.

Kentteki hayırsever iş adamların desteğiyle derneklerine bağış yapıldığını ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Başlatılan kampanyayla engeli, dar gelirli, babası ve annesi vefat eden kişilere destek olmak için seferber olduk. Bizlere bu kampanya konusunda destek veren kentteki hayırseverlere teşekkür ederim. Daha çok ailelere ulaşmak için herkesi derneğe destek vermeleri konusunda çağrıda bulunuyorum. Dernek olarak her alanda faaliyetlerimiz devam ediyor. Bizler vatandaşımıza elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız."

Kaynak: AA