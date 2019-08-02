Hakkari'de askerin ateş açtığı köylüler: Kaçak sınır ticareti yapmıyorduk, hayvanlarımızı arıyorduk
Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında Irak sınırına yakın bir bölgede köylülere ateş açılması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında Irak sınırına yakın bir bölgede köylülere ateş açılması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. 1 Ağustos'ta meydana gelen olayda hayatını kaybeden kişinin Çemekurk köyünde yaşayan 14 yaşındaki Vedat Ekinci olduğu öğrenildi.
Kaynak: Euronews.com
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