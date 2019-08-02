Hakkari'de askerin ateş açtığı köylüler: Kaçak sınır ticareti yapmıyorduk, hayvanlarımızı arıyorduk

Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında Irak sınırına yakın bir bölgede köylülere ateş açılması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. 1 Ağustos'ta meydana gelen olayda hayatını kaybeden kişinin Çemekurk köyünde yaşayan 14 yaşındaki Vedat Ekinci olduğu öğrenildi.