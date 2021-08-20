Hakkari'de araziye gömülü 191 kilogram eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkari'de araziye gömülü 191 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'de araziye gömülü 191 kilogram eroin ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında araziye gömülü çuvallarda 191 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında araziye gömülü çuvallarda 191 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Güldalı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, araziye gömülü 4 çuvalda 191 kilogram eroin bulundu.

Uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

İçişleri Bakanı Soylu: 'Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi'
İçişleri Bakanı Soylu: "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi"
Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu: Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu: Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu: 'Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi.'
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu: "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Tarkan Işın Karaca Deniz Akkaya Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hakkari'de araziye gömülü 191 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 18:08:03. #1.16#

title