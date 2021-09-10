Hakkari'de araziye gömülü 160 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araziye gömülü 160 kilogram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Güldalı köyü kırsalında dün düzenlenen operasyonda araziye gömülü 6 çuvalda 160 kilogram eroin ele geçirildi.