Hakkari'de araziye gizlenmiş 105 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler
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Hakkari'de araziye gizlenmiş 105 kilogram eroin ele geçirildi

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de araziye gizlenmiş 105 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 105 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 105 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ilçe kırsalında dün yapılan aramada, araziye gizlenmiş çuvalda 105 kilogram eroin ele geçirildi.

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AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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