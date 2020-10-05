Hakkari'de arama kararı verilen FETÖ şüphelisi Çanakkale'de yakalandı
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Hakkari'de arama kararı verilen FETÖ şüphelisi Çanakkale'de yakalandı

05.10.2020 16:11 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:14
Hakkari'de arama kararı verilen FETÖ şüphelisi Çanakkale'de yakalandı

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari Yüksekova Sulh Ceza Hakimliğince yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan arama kararı verilen eski öğretmen A.D'nin, Biga ilçesinde olduğu ihbarını aldı.

A.D, kaldığı eve jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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