Hakkari'de aracın şarampolden uçuruma devrilmesi Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesi İkiyaka Göllerbaşı bölgesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesi İkiyaka Göllerbaşı bölgesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sabah saat 09.08 sıralarında Yüksekova ilçesi İkiyakalar Göllerbaşı mevkisinde kendilerine ait araçla pikniğe giderken meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan 3'ü Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, 3'ü de vatandaş olmak üzere 6 kişinin olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Kazada yaralanan bir kişinin Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlamış olup hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Kaynak: AA