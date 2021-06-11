Hakkari'de antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi
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Hakkari'de antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'de antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu/Tanyolu-1" operasyonu başlatıldı.

Bu kapsamda Tekeli köyü mevkisinde dün yapılan aramada, 3 antitank roketatar mühimmatı ile 2 roketatar sevk fişeği ele geçirildi. Mühimmat, Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timlerince imha edildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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