Hakkari'de anız yangını korkuttu

Hakkari'de anız yangını korkuttu

Hakkari'de çıkan anız yangını, korku ve paniğe neden oldu.

09.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:41
Hakkari'de anız yangını korkuttu

'de çıkan anız yangını, korku ve paniğe neden oldu.


Dağgöl Mahallesi eski İmam Hatip pansiyonu yanında bulunan açık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Alevlerin, rüzgarın etkisiyle ev ve bahçelere doğru ilerlemesi üzerine Hakkari Belediyesi itfaiye ekiplerine verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile ev ve bahçelere ulaşmadan kontrol altına alındı.


Yangınla ilgili konuşan mahalle sakinleri, hızlı bir şekilde yangın bölgesine gelen itfaiye ekibine teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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