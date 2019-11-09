Hakkari'de anız yangını korkuttu

09.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:41

Hakkari'de çıkan anız yangını, korku ve paniğe neden oldu.



Dağgöl Mahallesi eski İmam Hatip pansiyonu yanında bulunan açık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Alevlerin, rüzgarın etkisiyle ev ve bahçelere doğru ilerlemesi üzerine Hakkari Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile ev ve bahçelere ulaşmadan kontrol altına alındı.



Yangınla ilgili konuşan mahalle sakinleri, hızlı bir şekilde yangın bölgesine gelen itfaiye ekibine teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA