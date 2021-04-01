Hakkari'de anaokulu öğrencileri sağlık çalışanları için etkinlik düzenledi
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Hakkari'de anaokulu öğrencileri sağlık çalışanları için etkinlik düzenledi

Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de anaokulu öğrencileri sağlık çalışanları için etkinlik düzenledi

Hakkari'de bir anaokulunun öğretmen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Hakkari'de bir anaokulunun öğretmen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla etkinlik düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle'deki Berçelan Anaokulu, Kovid-19 ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına dikkati çekmek için etkinlik yapmaya karar verdi.

Bu kapsamda, İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle "Sağlıklı okulumda bahara merhaba" etkinliği gerçekleştiren öğretmen ve öğrenciler, okulda ortopedi, ameliyathane, laboratuvar ve Kovid-19 bölümü oluşturdu.

Etkinliğe katılan sağlık görevlileri, hemşire kıyafeti giyen çocuklara el hijyeni, karantina, sağlık hizmetlerinin nasıl sunulduğunu ve söz konusu bölümlerdeki çalışmaları uygulamalı anlattı.

Renkli geçen etkinlikte öğrenciler, keyifli zaman geçirdi.

Okul Müdürü Esra Çergel Ocak, etkinliğin amacının, salgın döneminde farkındalık oluşturmak ve okul öncesindeki çocukların hastanelerin işleyişi hakkında bilgi edinmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Çocukları mutlu ve zinde görmekten mutluluk duyduklarını belirten Ocak, "Sağlıklı nesillere ihtiyacımız var. Etkinlik hem sağlık çalışanları hem de öğretmen ve öğrencilerimiz için bir moral oldu. Bu tür etkinliklerin daha çok yapılması gerekiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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