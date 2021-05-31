Hakkari'de ağaçlık alanda yangın
Hakkari'nin Oğul köyü yolundaki ağaçlık bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Hakkari'nin Oğul köyü yolundaki ağaçlık bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Oğul köyü yolundaki ağaçlık bölgede yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiye ekibi harekete geçti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek söndürmeyi başardı. Yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığı belirtildi. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı