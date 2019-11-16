Hakkari'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ağaca asılı bir erkek cesedi bulundu.
16.11.2019 21:28 | Son Güncelleme: 16.11.2019 21:28
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ağaca asılı bir erkek cesedi bulundu.
İlçeye bağlı Altınsu köyü Elde Mahallesi'nde ağaca asılı halde bir erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, boynundan asılı cesedin Erhan İnan'a ait olduğunu belirledi.
Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan ceset, otopsi için Hakkari'ye gönderildi.
Kaynak: AA