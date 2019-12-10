: Hakkari'de "AFAD Gönüllülük Projesi" tanıtıldı

10.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:46

112 Acil Çağrı Merkezinin toplantı salonundaki programdan genel ve detay görüntü

Kurum personellerinden İlhan Akbaş'ın sunum yapması

AFAD İl Müdürü Karadeniz'in konuşması HAKKARİ - Hakkari'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca hayata geçirilen "AFAD Gönüllülük Projesi" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kentteki bir kafede düzenlenen programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, programa katılan basın mensupları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle sohbet etti.

AFAD'a sivil toplum kuruluşu ve gönüllülerin destek vermesinin önemli olduğunu belirten Akbıyık, "Hakkari'deki ekiplerle birçok olaya müdahale edebiliyoruz. Hayatın her alanında bu tür kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç var. Hakkari'de de bu anlamda bilgi ve beceri sahibi gönüllü sayısının artmasını ümit ediyorum." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz ise projenin vatandaşlara en etkin şekilde anlatılması gerektiğini söyledi.

Kentte şu ana kadar 100'e yakın AFAD gönüllüsünün olduğunu aktaran Karadeniz, gönüllülere bu çerçevede seminer ve sahada eğitimlerin verileceğini aktardı.

Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nin toplantı salonunda devam eden programda AFAD İl Müdürü Karadeniz, projenin kapsamı ve kentteki çalışmaları anlatarak, AFAD gönüllülük sistemi, gönüllü faaliyetleri, yönetimi ve temel afet bilinci konularında katılımcılara bilgi verdi.

Kurum personellerinden İlhan Akbaş da afet durumlarında yapılması gerekenler ile yerel dinamiklerin gönüllülük kapsamında harekete geçirilmesi konularında sunum yaptı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanligil, Hakkari Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Emin Yıldırım, Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt, Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Sevda Keskin ve kurum personeli katıldı.

Kaynak: AA

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