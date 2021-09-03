Hakkari'de açık havada sinema etkinliği yapıldı
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Hakkari'de açık havada sinema etkinliği yapıldı

Hakkari'de açık havada sinema etkinliği yapıldı
Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Hakkari Belediyesi'nce "Hakkari'de hayat var" sloganıyla açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

Hakkari Belediyesi'nce "Hakkari'de hayat var" sloganıyla açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

Altay Caddesi Kent Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye olarak her gün yeni bir hizmeti vatandaşlara ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Kentte yaptıkları çalışmalarla hayatı güzelleştirdiklerini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bugün çocuklarımız için yeni bir eğlence başlattık. Hakkari'de sinema günleri etkinliği perşembe ve cumartesi günleri Hakkarililerin hizmetinde olacak. Yeni güncel filmlerimizi Kent Park'ta gösterime sunacağız. Sanat sokağı çalışmalarımız da devam ediyor. Parklarımızın her türlü eksiliği giderildi. İnşallah vatandaşlarımız mutlu, güzel bir sinema gününü yaşarlar."

Etkinliğe Vali yardımcıları Tevfik Kumbasar ve Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Emniyet Müdürü Mete Salavat Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari'de açık havada sinema etkinliği yapıldı
Hakkari'de açık havada sinema etkinliği yapıldı
Hakkari'de açık havada sinema etkinliği yapıldı
Hakkari'de açık havada sinema etkinliği yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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