Hakkari'de açık hava sineme günlerine yoğun ilgi
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Hakkari'de açık hava sineme günlerine yoğun ilgi

Hakkari'de açık hava sineme günlerine yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari Belediyesi tarafından 'Hakkari'de Hayat Var' sloganıyla açık hava sinema günleri kapsamında düzenlenen açık hava sinema günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hakkari Belediyesi tarafından 'Hakkari'de Hayat Var' sloganıyla açık hava sinema günleri kapsamında düzenlenen açık hava sinema günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Belediye olarak her gün yeni bir hizmeti çocuklara, kadınlara ve erkeklere ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Altay Caddesi Kent Parkında halka ücretsiz olarak açık havada halka düzenlenen sinema etkinliğinde vatandaşlar, patlamış mısır alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Görevliler tarafından ikram edilen mısırdan alan vatandaşlar, bu güzel etkinlikten dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler. Buz Devri filminin oynatıldığı açık hava sinema günleri etkinliğinde vatandaşlar çocuklarıyla birlikte film izlemenin keyfini yaşadı.

(Feyzullah Taş/İHA)

Hakkari'de açık hava sineme günlerine yoğun ilgi
Hakkari'de açık hava sineme günlerine yoğun ilgi
Hakkari'de açık hava sineme günlerine yoğun ilgi
Hakkari'de açık hava sineme günlerine yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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