Hakkari'de 94 yerleşim yerinin yolu kapandı

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 94 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri; il merkezi ile Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçesinde 21 köy ve 73 mezra olmak üzere toplam 94 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığını belirttiler. Yolların yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü bildirildi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri