Hakkari'de 9 terörist etkisiz hale getirildi



HAKKARİ - Hakkari kırsalında devam eden operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güvendağı bölgesi güneyi Kuzey Irak Kulika Tepe güneyinden bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateşe anında karşılık verilmesiyle çıkan çatışmada 3 askeri personelin hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı belirtilerek, "Bölgeye sevk edilen insansız hava aracı ile Kulika Tepe güneyinde 3, Karasu güneyinde 6 olmak üzere toplam 9 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.