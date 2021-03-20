Hakkari'de 9 kilo A- 4 patlayıcı ile 204 kilo eroin ele geçirildi
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Hakkari'de 9 kilo A- 4 patlayıcı ile 204 kilo eroin ele geçirildi

20.03.2021 00:20 | Son Güncelleme: 20.03.2021 00:25

4 patlayıcı ile 204 kilo eroin ele geçirildiİÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de toprağa gömülü vaziyette 9 kilogram 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile bir kamyonda 204 kilogram 200 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

4 patlayıcı ile 204 kilo eroin ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de toprağa gömülü vaziyette 9 kilogram 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile bir kamyonda 204 kilogram 200 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde bir ikamette yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette; 9 kilogram 200 gram A-4 plastik patlayıcı, 426 litre asetik anhidrit (Eroin hammedesi), 2 çelik yelek, 2 uyuşturucu madde pres makinesi, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde çoğaltımı ile ilgili bilgilerin yazılı olduğu not defteri ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı denildi.

Açıklamada ayrıca, Yüksekova'da bir kamyonda yapılan aramalarda 204 kilogram 200 gram eroin yakalandığı belirtilirken gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Hakkari'de 9 kilo A- 4 patlayıcı ile 204 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari'de 9 kilo A- 4 patlayıcı ile 204 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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