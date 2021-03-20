Hakkari'de 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ele geçirildi
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Hakkari'de 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ele geçirildi

20.03.2021 00:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 00:07
Hakkari'de 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonunda, 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile 426 litre asetik anhidrit ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonunda, 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile 426 litre asetik anhidrit ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yüksekova'da bir evde yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı bulunduğu bildirildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı operasyonda ayrıca eroin hammaddesi olarak kullanılan 426 litre asetik anhidrit ile 2 çelik yelek, 2 uyuşturucu madde pres makinesi, bir hassas terazi, uyuşturucu madde çoğaltımı ile ilgili bilgilerin yazılı olduğu not defteri de yakalandı.

Bugün ayrıca Yüksekova'da bir kamyonda yapılan aramalarda 204 kilo 200 gram eroin maddesi de ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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