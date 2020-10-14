Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

14.10.2020 20:41 | Son Güncelleme: 14.10.2020 20:44
Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki masum sivili katletmişlerdi, Hakkari'de. Kato Marinos'ta istihbarat, operasyon ve tam isabet. 8 terörist öldürüldü. İçimiz soğumadı. Katledenlere de hesap sorulacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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