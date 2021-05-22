Hakkari'de 8 metre karla mücadele
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Hakkari'de 8 metre karla mücadele

Hakkari'de 8 metre karla mücadele
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göller ve Binbir kapı bölgesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göller ve Binbir kapı bölgesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi yüksek rakımda bulunan Göller ve Binbir kapı bölgesinde karla mücadele çalışması başlattı. Yaklaşık 7-8 metreyi bulan karla mücadele eden ekiplerin çalışması aralıksız olarak devam ediyor.

(Feyzullah Taş/ İHA)

Hakkari'de 8 metre karla mücadele
Hakkari'de 8 metre karla mücadele

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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