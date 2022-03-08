Hakkari'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği

HAKKARİ (AA) - Hakkari Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, günün anısına hazırlanan video ve KADES uygulamasıyla ilgili video izletildi.

Öğretmen ve polislerin ortak hazırladığı "7 Bölgeden Türk Halk Müziği" dinletisi yapıldı.

Hakkari'de 3 engelli çocuğuna bakan ve "yılın annesi" seçilen Halime Akay, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından ödüllendirildi.

Protokol üyeleri, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Kadın Hizmetlerinden faydalanan kadınların düzenlediği sergiyi gezdi.

Programa, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavata Mete Pınar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.