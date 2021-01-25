Hakkari'de 8 kilogram eroin ve 12 litre asit anhidrit ele geçirildi
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Hakkari'de 8 kilogram eroin ve 12 litre asit anhidrit ele geçirildi

25.01.2021 18:21 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:24
Hakkari'de 8 kilogram eroin ve 12 litre asit anhidrit ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 kilogram eroin ile 12 litre asit anhidrit ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 kilogram eroin ile 12 litre asit anhidrit ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, dün Yüksekova ilçesi Bağdaş köyü Ericek mezrasında arama yapan ekipler, yol kenarındaki kara gömülü 8 paket halinde 8 kilogram eroin ve bir bidonda 12 litre asit anhidrit buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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